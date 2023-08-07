Матеріали:
Теми:

Україна досі продає росії титан для бойових ракет та літаків – розслідування

07 серпня 2023, 15:47
Україна досі продає росії титан для бойових ракет та літаків – розслідування
Оборонна промисловість рф продовжує одержувати сировину з України для виробництва титану.

Під час повномасштабної російсько-української війни значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до країни-агресора. Таким чином, росія використовує український метал для виробництва ракет і літаків.

Про це повідомляють журналісти РБК-Україна. 

У своєму розслідуванні вони посилаються на інсайдерів, які працюють у титановій галузі.

Повідомляється, що з липня 2022 року до квітня 2023 року Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.

"За даними, отриманими від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до російської федерації", — йдеться у матеріалі.

Також розслідування встановило продаж титанового концентрату компаніям-посередникам із Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини. Серед засновників цих фірм є росіяни або компанії працюють з країною-агресором.

Як приклади в матеріалі вказані такі компанії-прокладки, як Sic Luceat Lux KFT (Угорщина), яка співпрацює з московськими та білгородськими компаніями, та BioProfTech Sp.zoo (Польща) із засновником-росіянином.

Крім того, у розслідуванні йдеться, що вже близько 2 тонн титанової продукції розпродав у 2022 році "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ТОВ ЗТМК), який раніше належав Дмитру Фірташу. Угоди на суму 276,6 млн. гривень укладено з компаніям з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які пов’язані з рф або мають російських засновників

ракетивиробнництвовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється