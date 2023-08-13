Україна досягла "тактично значущого" прогресу у своєму контрнаступі – NYT

ЗСУ просунулися приблизно на 10-12 миль (16-19 кілометрів) за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між рф та тимчасово окупованим Кримом.

Українські військові за останні кілька місяців досягли тактично значущого прогресу у контрнаступі на двох основних напрямках.

Про це повідомляє The New York Times.

На думку військових аналітиків, ЗСУ просунулися приблизно на 10-12 миль (16-19 кілометрів) за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між рф та тимчасово окупованим Кримом.

"Звільнені території, хоч і відносно невеликі, але важливі, оскільки це вже змушує москву перекидати сили з інших напрямів фронту", – зазначають експерти.

Аналітики називають досягнення ЗСУ "тактично значущими" і зазначають, що передислокація військ рф, швидше за все, сукупно ще більше послабить російські оборонні лінії, створивши можливості, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним.

Видання також зазначає, що Україна залучила тисячі військових, зокрема досвідчених морських піхотинців, для наступу на південь у долині річки Мокри Яли.

"Якщо їм вдасться просунутися через Урожайне або навколо нього, вони виявляться за 50 миль (80 кілометрів) від Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милью, на яку вони просуваються, українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання", – наголошують у виданні.