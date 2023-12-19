Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів" – британська розвідка

19 грудня 2023, 10:05
Україна досягла успіху в перехопленні
Фото з вільного доступу
Українська ППО збиває цілі.

Британська розвідка констатувала успіхи України у перехопленні російської "суперзброї" – ракет "Кинджал".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни.

Британські аналітики відзначили, що 14 грудня 2023 року Військово-повітряні сили росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, націлившись на військовий аеродром.

"Кинджал", зазначили у МО Британії, – одна з шести "суперзброй", про які президент рф путін оголосив у 2018 році. Ці ракети повинні відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині росії. 

У війні в Україні росія зарезервувала цю зброю для цілей, які рф вважає високоцінними та добре захищеними.

Утім, наголосили британські аналітики, "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато пусків цих ракет, ймовірно, не досягли поставлений цілей, в той час як Україна також досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" системи.

війна в Україніросія окупантиППОбританська розвідка

Останні матеріали

Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється