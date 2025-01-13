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Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

13 січня 2025, 18:31
Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині
Фото: wolyn.org
Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.
Ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники Тернопільської області, розпочнеться у квітні.
 
Про це заявив заступник голови фонду Свобода і демократія Мацей Данцевич, повідомляє RMF 24.
 
Фонд Свобода і демократія, який виявив це місце два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.
 
Основною метою ексгумації є встановлення осіб загиблих, чиї рештки були знайдені у ямі поруч з колишнім цвинтарем.
 
Данцевич зазначив, що після розкопок останки вивчатимуть польські археологи та антропологи. Наразі спеціалісти вже збирають генетичні зразки від нащадків.
 
"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", — розповів заступник голови фонду.
 
Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам’ять про це місце.

 

Волинська трагедіявійна в Україніросія окупанти

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