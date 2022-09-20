Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
У рамках "зернової ініціативи" сьогодні з українських портів вийшли ще 8 суден з агропродукцією, експорт продовольства перевищив понад 4 млн тонн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.
Зазначається, що 8 суден портів з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ".
Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. З порту "Чорноморськ" – судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.
Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер завантажить 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.
У Мінінфраструктури підсумували, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
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