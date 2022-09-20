RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"

Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки
Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи" Фото: з вільного доступу

У рамках "зернової ініціативи" сьогодні з українських портів вийшли ще 8 суден з агропродукцією, експорт продовольства перевищив понад 4 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

Зазначається, що 8 суден портів з 195,7 тис. тонн  агропродукції на борту вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ".

Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. З порту "Чорноморськ" – судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер завантажить 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

У Мінінфраструктури підсумували, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2022 14:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.