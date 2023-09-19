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ПОЛІТИКА

Україна, Естонія і Люксембург створили IT-коаліцію для підтримки України

19 вересня 2023, 20:33
Україна, Естонія і Люксембург створили IT-коаліцію для підтримки України
Джерело: kaitseministeerium
Умєров зазначив, що ІТ-коаліція буде зосереджена на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України й Сил оборони.

Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.

Про це повідомляє прес-служба міноборони Естонії.

"Роль інформаційно-комунікаційних технологій у цій війні, безумовно, важче усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. А проте дії в кіберсфері є значними підсилювачами того, що відбувається на фізичному полі бою. Для Естонії це задоволення й честь мати можливість використати свої компетенції електронної держави для підтримки України", – заявив міністр оборони Ганно Певкур.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що ІТ-коаліція буде зосереджена на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України й Сил оборони, що дасть змогу Україні бути ефективнішою на полі бою.

На презентаційному заході IT Coalition також підписали Декларацію про наміри Бельгія, Литва та Данія.

війнаЕстоніяЛюксембургпідтримка УкраїниIT-коаліція

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