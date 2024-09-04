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Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян

04 вересня 2024, 20:53
Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян
Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines.

Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, і одного громадянина Чехії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Завдяки спільним зусиллям ГУР Міноборони та МЗС України успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують усю необхідну допомогу і прямуватимуть в Україну", - написав Тихий.
 
Спікер наголосив, що "одним із пріоритетів України завжди була й буде безпека її громадян, як удома, так і за кордоном".
 
Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою.
 
"Ми продовжимо надавати допомогу громадянам України в Лівані. Наше посольство в Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати й шукають додаткові варіанти евакуаці", - додав речник.
 
Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, мають звертатися до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected]).

 

війна в Україніросія окупантиМЗС УкраїниЛіваневакуація

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