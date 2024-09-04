Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян

Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines.

Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, і одного громадянина Чехії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Завдяки спільним зусиллям ГУР Міноборони та МЗС України успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують усю необхідну допомогу і прямуватимуть в Україну", - написав Тихий.

Спікер наголосив, що "одним із пріоритетів України завжди була й буде безпека її громадян, як удома, так і за кордоном".