Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей – ГУР

Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини.

9 жовтня співробітники Головного управління розвідки Міноборони і Міністерства закордонних справ евакуювали ще 68 громадян України та інших семи держав з Лівану.

За інформацією ГУР, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: наразі евакуйовано 28 українців — 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України.