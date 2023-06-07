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Україна готова до контрнаступу – генерал Міллі

07 червня 2023, 15:11
Україна готова до контрнаступу – генерал Міллі
Джерело: slovoidilo.ua
На думку американського генерала, контрнаступ буде непростим і, найімовірінше, триватиме довго.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілл заявив, що Україна готова до контрнаступу. Вона забезпечена усім необхідним озброєнням та технікою.

Про це американський генерал розповів для інтерв'ю Associated Press.

Він зауважив, що бойові дії на окупованій росією українській території дещо активізувалися. Чи це говорить про початок спецоперації - Міллі не прокоментував. 

"Я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції, яку вони проводять", – зауважив він.

Генерал додав, що контрнаступ буде непростим, нестабільним, і, найімовірінше, триватиме довго. 

"Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу", – сказав він.

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контрнаступвійна в Україніросія окупантиміллі

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