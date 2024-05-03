Україна готова до справедливого миру, але не до російського варіанту – Politico

Українські чиновники кажуть, що для російського лідера переговори — це ще одна зброя.

Наступного місяця у Швейцарії має відбутися міжнародний саміт високого рівня, який спробує окреслити шлях до миру в Україні. І ця зустріч, безсумнівно, викличе більш серйозні дискусії на тему, як покласти край війні, — хоча головні західні прихильники України не бачать причин для початку переговорів із владіміром путіним, який демонструє недостатню повагу до верховенства закону та міжнародних норм.

Не бажаючи здаватися перешкодою на шляху до врегулювання завдяки переговорам, кремль час від часу заграє з ідеєю, що він відкритий до мирних переговорів, натякаючи, що це Україна та її західні прихильники проявляють упертість. Наприклад, на початку цього року путін розкритикував колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, звинувативши його в тому, що він підірвав шанси на успіх мирних переговорів, які велися протягом кількох тижнів на початку війни.

Про це повідомляє Politico.

Два тижні тому речник кремля Дмітрій Пєсков заявив, що переговори, в результаті яких було вироблено проєкт мирної пропозиції, можуть стати основою для нових переговорів — хоча він зловісно додав, що такі переговори повинні будуть відображати "нові реалії", ймовірно, маючи на увазі нещодавні військові успіхи російських військ. Останніми днями проєкт угоди 2022 року став предметом великого інтересу з боку вчених і ЗМІ. Багато видань вивчили 17-сторінковий проєкт і дійшли різних висновків.

Ключовими положеннями було те, що Україна не буде вступати до НАТО і що вона зобов'язується бути "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках". Це вимагало б від України різко обмежити чисельність її Збройних сил і залишило б Крим під фактичним російським контролем.

Однак Україні все одно було б дозволено прагнути до членства в ЄС, тоді як територіальні питання — включно з довгостроковим майбутнім Криму та статусом окупованого Донбасу — були б залишені путіну і президенту України Володимиру Зеленському для вирішення на наступних зустрічах, які, звісно, так і не відбулися.

Олексій Резніков, колишній міністр оборони України та один з учасників тих зустрічей повідомив, що Україна вела переговори з позиції крайньої слабкості, в той час як західні держави роздумували над тим, як підтримати її, та обговорювали яку зброю постачати Києву.

Українські чиновники кажуть, що для російського лідера переговори — це ще одна зброя. Вона використовується для того, щоб відволікти, затягнути час, дати можливість маневрувати й заманити в пастку добросовісних і наївних людей.