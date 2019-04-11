Україна готова до зустрічі лідерів "нормандського формату" - Пристайко Україна готова до зустрічі у "норманському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні лідерів держав, за підсумками якої, зокрема, можливе підписання спільного документа

"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч - ІФ), було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" та розведення (сил на визначених ділянках на Донбасі - ІФ). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери із ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати".

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Україна готова до зустрічі у "норманському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні лідерів держав, за підсумками якої, зокрема, можливе підписання спільного документа, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч - ІФ), було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" та розведення (сил на визначених ділянках на Донбасі - ІФ). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери із ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві. Водночас Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі. Читайте також: Глава МЗС розповів про можливі альтернативи "формули Штайнмаєра"

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