Україна готова до зустрічі лідерів "нормандського формату" - Пристайко
Україна готова до зустрічі у "норманському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні лідерів держав, за підсумками якої, зокрема, можливе підписання спільного документа, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч - ІФ), було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" та розведення (сил на визначених ділянках на Донбасі - ІФ). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери із ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.
Водночас Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі.
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