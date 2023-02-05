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ПОЛІТИКА

Україна готова допомогти з транзитом газу з Каспію до ЄС- Міністерство енергетики

05 лютого 2023, 09:29
Україна готова допомогти з транзитом газу з Каспію до ЄС- Міністерство енергетики
Україна готова надати потужності для транзиту та зберігання природного газу з Каспію до ЄС заявили в Міністерстві.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики

Попри військову агресію Україна була і залишається надійним партнером та готова надавати вільні потужності в стратегічно важливому процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу” - заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку (Азербайджан) учасники обговорили підсумки та плани збільшення потужності транспортування газу до ЄС.

Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання”, - сказав Колісник.

У засіданні взяли участь Президент Республіки Азербайджану Ільхама Алієва та Президент Румунії Клаус Іоханіс, а також  єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімпсон.

Заступник міністра додав, що Україна – повноправний партнер сторін в рамках співробітництва в нафтогазовому комплексі.

Одним з ключових інфраструктурних проєктів у рамках співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу”, - додав Микола Колісник.

 

ЄСгазКолісникКаспія

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