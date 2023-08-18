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Україна готова обмінювати громадян росії на російських політв'язнів – ГУР МО

18 серпня 2023, 16:24
Україна готова обмінювати громадян росії на російських політв'язнів – ГУР МО
Фото: Telegram радника ОП
Але пріоритет залишається за визволенням військовополонених.

Україна готова обмінювати цивільних громадян рф та "умовних медведчуків", які утримуються в українських в’язницях, на цивільних осіб, які виступили проти війни й отримали вироки в росії. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо говорити про обмін російських політв’язнів. Україна готова піти на це. Попри те, що більшість російського суспільства зазомбоване пропагандою і підтримує геноцид українців, є громадяни, які не побоялись і виступили проти війни, отримали реальні "драконівські" вироки і сидять у в’язницях. І оскільки ми європейська демократична країна, нашим обов’язком є допомогти цим людям і нагадати всім, що йдеться і про терор усередині самої рф", - пояснив Юсов.

За його словами, таких людей "ми готові повертати".

Водночас він наголосив, що пріоритет залишається за визволенням військовополонених.

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