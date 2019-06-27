ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова приєднатися до операцій НАТО
"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку"
Фото: gettyimages.com
"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив Петренко, повідомляє "Українська правда".
Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, провів нараду Ради національної безпеки і оборони про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.
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27 06 2019 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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