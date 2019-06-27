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Україна готова приєднатися до операцій НАТО

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку"
Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.
Україна готова приєднатися до операцій НАТО Фото: gettyimages.com

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив Петренко, повідомляє "Українська правда".

Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, провів нараду Ради національної безпеки і оборони про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.

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27 06 2019 18:10
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