Україна готова приєднатися до операцій НАТО

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку"

Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив Петренко, повідомляє "Українська правда".

Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, провів нараду Ради національної безпеки і оборони про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.