ВІДПОЧИНОК НОВИНИМіністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжунем розвиток туристичної співпраці між двома країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова стати транзитом для туристів між Європою та Китаєм – Немчінов
Попри пандемію COVID-2019 пасажиропотік з Китаю збільшився.
Фото: ЕРА
Про це Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
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18 09 2020 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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