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Україна готова стати транзитом для туристів між Європою та Китаєм – Немчінов

Попри пандемію COVID-2019 пасажиропотік з Китаю збільшився.
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжунем розвиток туристичної співпраці між двома країнами.
Україна готова стати транзитом для туристів між Європою та Китаєм – Немчінов Фото: ЕРА

Про це Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

 

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18 09 2020 17:20
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