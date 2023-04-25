Україна готує до 50 тисяч людей для весняного контрнаступу – NYT

До кінця квітня Україна підготує 12 бригад чисельністю близько 4000 осіб, кожна для контрнаступу навесні 2023 року.

Контрнаступ Збройних сил України відбудеться вже у травні поточного року та розгортатиметься здебільшого на південному фронті.

Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на анонімних чиновників США та "злиті" секретні документи Вашингтона.

За словами журналістів, Україна створила нові бойові бригади, об'єднавши новобранців із невеликим ядром досвідчених солдатів з-поміж ветеранів. Починаючи із січня, підрозділи вирушили на американські полігони в Німеччині, щоб навчитися використовувати нову техніку та проводити те, що американська армія називає загальновійськовими маневрами — використання ефективного зв'язку для координації військ із підтримувальними підрозділами, такими як танки й артилерія.

За словами багатьох американських чиновників, навчання цієї тактики пройшло успішно, і вмотивовані українські війська показали, що вони швидко навчаються. Усього було створено 12 батальйонів, 9 із яких обіцяють постачати США та країни НАТО.

Колишній посол США в росії та високопосадовець НАТО Александр Вершбоу вважає, що від того, наскільки успішно пройде контрнаступ ЗСУ, залежатиме подальша доля конфлікту.

"Усе залежить від цього контрнаступу. Всі сподіваються, можливо, надто оптимістично. Але від цього залежатиме, чи буде гідний результат для українців, з погляду повернення території на полі бою та створення набагато значніших важелів для досягнення якогось врегулювання шляхом переговорів ", — розповів Вершбоу.

Хоча українські офіційні особи заявили, що їхня мета — прорвати російську оборону, яка зміцнилася, і викликати повсюдний розвал російської армії, американські офіційні особи вважають, що наступ навряд чи призведе до різкої зміни динаміки на користь України.

І все ж американські військові чиновники стверджують, що не виключено, що українська армія знову зможе здивувати їх, оскільки зараз вона озброєна європейськими танками й американськими бронетранспортерами та має нові підрозділи, навчені й оснащені американцями та силами НАТО.