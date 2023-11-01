Україна готує евакуацію із Сектора Гази – речник МЗС

У списку на виїзд - 358 людей.

МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовку евакуації українців із Сектора Гази. Мова йде про виїзд через КПП "Рафах" до Єгипту.



Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців", - написав Ніколенко.

До списку бажаючих виїхати наразі включили вже 358 людей. Це - переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок.

Крім того, Україна вже надіслала офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.

Також підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів, необхідний транспорт забронювали.



Україна сформувала групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

"Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства", - зазначив Ніколенко.



Це питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби, додав він.