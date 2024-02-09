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Україна готує план для МВФ на випадок припинення допомоги США – Bloomberg

09 лютого 2024, 14:07
Україна готує план для МВФ на випадок припинення допомоги США – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Це необхідно аби отримати гроші від МВФ, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою.

Україна готує план, що включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків, щоб закрити дірку в бюджеті. 

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, українські чиновники мають намір запропонувати цей план МВФ під час візиту співробітників фонду до Києва наступного тижня. Ці заходи необхідні, щоб запевнити МВФ, що Україна зможе обслуговувати свої борги, якщо союзники не зможуть надати допомогу, що є умовою її кредитної програми на суму 15,6 млрд доларів.

Співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм приїдуть до Києва на три дні, починаючи з 12 лютого, перед офіційними переговорами щодо України в Польщі, повідомили джерела. Візит передує перегляду МВФ кредитної програми, яка розпочнеться у лютому та дозволить отримати транш на 900 млн доларів.

Міністерство фінансів та НБУ, що існує ризик того, що Рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без бюджетного плану, якщо кошти США, як і раніше, будуть заблоковані, повідомив анонімний український чиновник. Цього року Київ мав отримати 5,3 млрд доларів за програмою МВФ.

За словами чиновника, ключовим джерелом коштів для заміни коштів із США стане розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки високоліквідні, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть вкладати кошти, які вони утримуються від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

За словами чиновника, цього року це може принести щонайменше 5 млрд доларів доходу. За словами урядовця, уряд може також підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Конгрес заблокував понад 60 млрд доларів фінансування України, запрошеного президентом Джо Байденом, більшість яких призначена для постачання озброєнь. Сенат США заявив про підтримку військової допомоги Україні та Ізраїлю під час пробного голосування 8 лютого. Однак деякі республіканці в Палаті представників категорично виступають проти допомоги Україні, інші хочуть знову пов'язати її з діями зі стримування рекордної хвилі міграції через кордон США.

МВФ схвалив чотирирічний кредит для України минулого року, вперше надавши кредит країні, яка перебуває у стані війни. Програму було скоординовано з Європейським Союзом, США та іншими країнами "Великої сімки", які пообіцяли фінансову допомогу, щоб допомогти покрити бюджетний дефіцит Києва.

 

МВФдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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