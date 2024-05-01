Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод

Угоди охоплюватимуть питання озброєнь, фінансів і політичного співробітництва з метою зміцнення безпеки України до членства в НАТО.

Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод", – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент кожна з країн підтримає Україну і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО.

"Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", – сказав він.

Також президент зазначив, що Україна повністю реалізувала частину зобов’язань, щоб уже в червні фактично розпочати переговори щодо вступу до ЄС.