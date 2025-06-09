Україна готується до масштабного наступу рф: The Economist назвав головні напрямки удару

Українські джерела кажуть, що російські офіцери називають нинішній наступ "останнім ривком", щоб зламати волю України.

На тлі розгортання російського літнього наступу українські міста готуються до вирішальної битви. Епіцентрами російської літньої кампанії, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ на Донеччині.

Про це пише The Economist з посиланням на українську розвідку.

Також, зазначається, тривожна ситуація і на Сумщині, де зосереджено 50 000 російських військових, які повільно просуваються до обласного центру.

Зауважується, що вперше з початку повномасштабної війни рф досягає майже таких самих успіхів на півночі, як і на Донбасі. І частково це відбувається завдяки слабким фортифікаційним спорудам, не призначеним для дронових атак. Українські військові припускають, що після створення буферної зони на Сумщині росія знову зосередиться на Донбасі та Запорізькому напрямку, продовжуючи виснажливу війну.

Водночас, йдеться у матеріалі, за три роки фронт не зазнав стратегічних змін на користь росії. Українські джерела кажуть, що російські офіцери називають нинішній наступ "останнім ривком", щоб зламати волю України.

За словами командира елітного підрозділу БПЛА "Тайфун" Михайла Кметюка, росія дозволяє собі такі операції лише тому, що не шкодує солдатів. Восьмеро з десяти російських окупантів гинуть, але хвилі мобілізованих не закінчуються, адже рф набирає на 10-15 тисяч людей на місяць більше, ніж Україна. При цьому росія заохочує йти на війну фінансово, а Україна спирається на примусову мобілізацію.

Тим часом, пише The Economist, є сумнів, що наступ для росії буде успішним, мовляв, через специфіку боїв росіян малими групами просування їхнє повільне і дуже затратне.

"Їхній останній великий наступ закінчився у травні 2022 року. Вони не можуть узяти Костянтинівку вже понад три роки. Про яку стратегію взагалі йдеться?" - зазначив спецпризначенець, народний депутат Роман Костенко.

Проте деякі українські військові не такі оптимістичні. Вони розповідають, що перевага у дроновій війні, яка була на боці України, поступово зникає.

Офіцер 93-ї бригади Едуард зазначив, що рф уже вийшла вперед у "дроновому марафоні". Особливо загрозливим є новий російський підрозділ "Рубікон", що діє на ділянці Костянтинівка-Покровськ. Уперше його помітили біля Курська у 2024-му, він напряму підпорядкований Міноборони рф, добре оснащений і організований. "Рубікон" діє за допомогою великих дронів-"маток", що запускають менші, керовані оптоволокном або працюють на частотах, які складно перехопити.

Через три роки і чотири місяці після початку повномасштабної війни Україна досі вірить, що зможе втримати фронт. Але, як пише видання, найвірогіднішим результатом російського наступу не буде ні перемога, ні поразка російських військ, а лише можливість для російського диктатора владіміра путіна показати зміну на мапі як "успіх" і виправдання продовження війни.

Журналісти The Economist припускають, що коли літній наступ вичерпається, може з’явитися вікно для дипломатії, але, додають, "це не гарантовано".

"Проблема з росіянами в тому, що вони вміють терпіти втрати. Наші втрати менші, але ми їх відчуваємо набагато сильніше", - зазначив начальник поліції Костянтинівки Дмитро Кірдяпкін.