Україна готується укласти безпекову угоду з Естонією

Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ.

Україна розпочала переговори з Естонією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Українську делегацію очолює керівник офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак. 19 березня переговори провів заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

За словами Жовкви, важливо укласти "сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу".

"Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними", – додав заступник глави ОПУ.

Сторони розпочали роботу над проєктом угоди і узгодили графік подальших переговорів.