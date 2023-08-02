Україна хоче націоналізувати завод сенатора рф у Конотопі
Україна хоче націоналізувати завод у Конотопі, який належить підсанкційному російському сенаторові Сергію Калашнику.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Мін'юст вже подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення майна російського сенатора Калашника. Предметом стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".
Відповідно до даних українського реєстру, засновником підприємства вказана кіпрська компанія Lepedan Investments Limited. Кінцевий бенефіціар – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції збирається довести, що насправді завод належить Калашнику.
Сергій Калашник – російський політик, підприємець, діючий сенатор Ради Федерації рф. Він брав участь у голосуванні щодо незаконої анексії територій України та був причетний усприянні повномасштабного вторгнення. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу та України.