Україна хоче націоналізувати завод сенатора рф у Конотопі

Власник заводу – підсанкційний російський політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів рф Сергій Калашник.

Україна хоче націоналізувати завод у Конотопі, який належить підсанкційному російському сенаторові Сергію Калашнику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Мін'юст вже подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення майна російського сенатора Калашника. Предметом стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Відповідно до даних українського реєстру, засновником підприємства вказана кіпрська компанія Lepedan Investments Limited. Кінцевий бенефіціар – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції збирається довести, що насправді завод належить Калашнику.

Сергій Калашник – російський політик, підприємець, діючий сенатор Ради Федерації рф. Він брав участь у голосуванні щодо незаконої анексії територій України та був причетний усприянні повномасштабного вторгнення. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу та України.