Україна хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї через Європу – Politico

На тлі скорочення поставок зброї від США Україна тепер змінює тактику.

Так, Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закупити американську зброю для України.

За даними видання, кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні.

"Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється", - пише Politico, посилаючись на свої джерела.

Як наголошується в статті, одним із потенційних каменів спотикання є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник.

Однак поки не зрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, підкреслюється в статті.

При цьому наголошується, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ідея відправки більшої кількості оборонної зброї до Києва була сприйнята позитивно.