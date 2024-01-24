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Україна хоче, щоб майбутні міграційні правила ЄС стимулювали поверненню біженців – Politico

24 січня 2024, 20:04
Україна хоче, щоб майбутні міграційні правила ЄС стимулювали поверненню біженців – Politico
Фото: з вільного доступу
Міністри міграційних питань Євросоюзу завтра обговорять нову систему захисту для 4 мільйонів українців у Європі.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Український уряд веде переговори з Євросоюзом щодо встановлення таких міграційних правил ЄС, які б допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому в 2025 року.

В пошуках регулювання, яке б заохочувало українців повертатися, представники України проводять обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року: особливо в разі якщо Євросоюз візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна.

Офіційно Київ не звертався до ЄС з проханням про сприяння поверненню біженців. 

Проте дипломати ЄС говорять, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. 

Один з дипломатів сказав, що наразі це не є конкретним проханням від українського уряду, а скоріше дослідницьким. Обидва дипломати ЄС говорили на умовах анонімності.

Ще один з дипломатів очікує посилення тиску з боку Києва після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Завтра міністри з питань міграції Євросоюзу обговорюватимуть правила перебування українців у ЄС.

 
біженціУкраїнаЄвросоюзповернення

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