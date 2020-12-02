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Україна хоче стати членом центру з права СОТ

Консультаційний центр з питань права СОТ є громадською організацією, заснованою у 2001 році
Сплативши членські внески, країни-члени отримають безкоштовні консультації з права СОТ, а у разі залучення юристів Центру до роботи у торгових суперечках СОТ це сплачується за фіксованою таксою зі знижками для країн, що розвиваються.
Україна хоче стати членом центру з права СОТ Фото: УкрМедіа

Україна розпочала дії з отримання членства в Консультаційному центрі з питань права Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Кабміну, відповідний проєкт указу президента у середу планується розглянути на урядовому засіданні.

Консультаційний центр з питань права СОТ є громадською організацією, заснованою у 2001 році. Наразі його членами є 37 країн.

Сплативши членські внески, країни-члени отримають безкоштовні консультації з права СОТ, а у разі залучення юристів Центру до роботи у торгових суперечках СОТ це сплачується за фіксованою таксою зі знижками для країн, що розвиваються.

Минулого тижня стало відомо про перемогу України в арбітражі СОТ у справі щодо заборони РФ експорту українського залізничного обладнання. При цьому арбітраж у цій справі Україна була вимушена проводити, майже не залучаючи профільних юристів "зі сторони".

Нагадаємо, що Україна оскаржує рішення СОТ щодо імпорту залізничного обладнання.

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12 02 2020 13:10
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