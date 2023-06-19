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Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції – Стефанчук

19 червня 2023, 13:27
Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції – Стефанчук
Фото:LB.ua
Руслан Стефанчук наголосив, що Україна завжди були європейською країною.

Спікер Верховної Ради Руслан говорить, що Україна вийшла на фінішну пряму щодо свого майбутнього членства у Євросоюзі.  

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській Правді".

"За всю історію України тільки два прапори урочисто вносили в сесійну залу Верховної Ради. Перший – 91-го року прапор незалежності України, і другий – у липні минулого року прапор ЄС. І це була справді подія, до якої ми всі прагнемо. Тому що, знаєте, коли я спілкуюся з колегами, кажу – зрозумійте, у нас трошки інше бачення: ми не просимося до ЄС, ми повертаємося до європейського дому. Бо ми завжди були європейською нацією", - зазначив він.

Стефанчук також підкреслив, що, на його думку, Україна швидше вступить до ЄС, ніж до НАТО. Влада до кінця 2023 року  хоче розпочати перемовини про повноцінне членство нашої держави у Євросоюзі.

"І щоб всі розуміли: відкриття перемовин про членство – це подія на три голови вища ніж кандидатський статус, це вже фінішна пряма. І тільки від нас буде залежати, як швидко ми її пробіжимо", - резюмував спікер Верховної Ради.

СтефанчукНАТОросія окупантивійна в Україні

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