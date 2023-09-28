Україна хоче виключення росії з ЮНЕСКО

Україна наполягатиме на виключенні росії не лише з ЮНЕСКО, а й з інших міжнародних організацій.

Про це інформує Радіо Культура.

"Наратив загального прагнення до миру, але не внаслідок перемоги сил добра, а внаслідок примирення чи замороження конфлікту, сьогодні більш близький для міжнародної спільноти, і зокрема тієї, яка визначає політику ЮНЕСКО. Тому ми стикаємося з тим, що ініціативи щодо виключення росії з числа членів ЮНЕСКО, як і з Радбезу ООН, наражаються на те, що світова спільнота уникає ухвалення таких рішень. Можливо, побоюється... Але ми послідовні у своїй позиції і далі дуже рішуче наполягатимемо на тому, щоб росія була виключена не тільки з ЮНЕСКО, а й з багатьох інших міжнародних організацій", - заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

В той же час він вважає співпрацю України з ЮНЕСКО надзвичайно плідною.

"Ми отримуємо дуже велику допомогу, як фінансову, так і методичну. ЮНЕСКО допомагає нам у багатьох напрямках. В першу чергу, це охорона об'єктів культурної спадщини — як рухомої, так і нерухомої, так і об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Зовсім нещодавні рішення — включення таких об'єктів, як Софійський собор, як Києво-Печерська лавра, історичний центр Львова, до переліку об'єктів ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Це загроза знищення не внаслідок того, що відбуваються буревії або їхній стан настільки критичний. Це загроза в результаті воєнних дій. І ЮНЕСКО чітко це визнає", - додав Карандєєв.

За його словами, на рівні Організації й окремих членів ЮНЕСКО простежується однозначна оцінка того, що Україна сьогодні потерпає від воєнної агресії росії, втрачаючи неоціненну культурну спадщину.