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Україна хоче виключення росії з ЮНЕСКО

28 вересня 2023, 15:51
Україна хоче виключення росії з ЮНЕСКО
Фото: unesco.org
Україна наполягатиме на виключенні росії не лише з ЮНЕСКО, а й з інших міжнародних організацій.

Про це інформує Радіо Культура

"Наратив загального прагнення до миру, але не внаслідок перемоги сил добра, а внаслідок примирення чи замороження конфлікту, сьогодні більш близький для міжнародної спільноти, і зокрема тієї, яка визначає політику ЮНЕСКО. Тому ми стикаємося з тим, що ініціативи щодо виключення росії з числа членів ЮНЕСКО, як і з Радбезу ООН, наражаються на те, що світова спільнота уникає ухвалення таких рішень. Можливо, побоюється... Але ми послідовні у своїй позиції і далі дуже рішуче наполягатимемо на тому, щоб росія була виключена не тільки з ЮНЕСКО, а й з багатьох інших міжнародних організацій", - заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

В той же час він вважає співпрацю України з ЮНЕСКО надзвичайно плідною. 

"Ми отримуємо дуже велику допомогу, як фінансову, так і методичну. ЮНЕСКО допомагає нам у багатьох напрямках. В першу чергу, це охорона об'єктів культурної спадщини — як рухомої, так і нерухомої, так і об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Зовсім нещодавні рішення — включення таких об'єктів, як Софійський собор, як Києво-Печерська лавра, історичний центр Львова, до переліку об'єктів ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Це загроза знищення не внаслідок того, що відбуваються буревії або їхній стан настільки критичний. Це загроза в результаті воєнних дій. І ЮНЕСКО чітко це визнає", - додав Карандєєв.

За його словами, на рівні Організації й окремих членів ЮНЕСКО простежується однозначна оцінка того, що Україна сьогодні потерпає від воєнної агресії росії, втрачаючи неоціненну культурну спадщину.

 
РосіяЮНЕСКОМінкультКарандєєв

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