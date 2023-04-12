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Україна хоче закупити зброю у Бразилії – NYT

12 квітня 2023, 20:15
Україна хоче закупити зброю у Бразилії – NYT
Фото: Google
За інформацією журналістів, влада латиноамериканської країни знаходить причини для відмови, оскільки залежить від росії. Натомість керівництво Бразилії пропонує Києву посередництво у переговорах.

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання озброєнь. Проте керівництво цієї країни замість зброї запропонувало посередництво у мирних переговорах.

Про це пише The New York Times.

Документи Міністерства оборони США, що просочилися у мережу, показали, що Україна відчайдушно потребує зброї, щоб протистояти російській агресії. Особливо це стосується засобів протиповітряної оборони, які може надати Бразилія.

Також ця країна – великий виробник військових літаків, яких Україна потребує найбільше. Крім того, Бразилія має системи озброєнь, які економні в експлуатації та обслуговуванні.

Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії з проханням про продаж низки озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси. Згідно з листуванням, отриманим виданням відповідно до законів про публічні документи, латиноамериканська країна ігнорує ці прохання.

Її влада посилається на нібито головний принцип своєї зовнішньої політики – дружити з усіма. Однак це не завадило Бразилії поставити Саудівській Аравії та ОАЕ після початку війни в Ємені у 2014 році понад 21 тисячу тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів, включаючи засуджені міжнародною спільнотою касетні боєприпаси.

Бразилія, яка залежить від росії у постачанні добрив та палива, ясно дала зрозуміти, що не дасть зброї для бойових дій, і натомість пропонує своє посередництво у мирних переговорах.

"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", – заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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