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Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року – Сибіга

18 березня 2025, 11:54
Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року – Сибіга
Фото: МЗС України
Київ вірить, що повномасштабну війну можна закінчити у поточному році.
Україна хоче безумовного припинення вогню, але готова чинити опір ворогу.
 
Про це в ефірі Firstpost розповів очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. 
 
Коментуючи можливе 30-денне перемир'я, Сибіга заявив, що Україна готова чинити опір, якщо рф не прийме пропозицію, яка лежить на столі.
 
Зокрема він додав, що Київ вірить у завершення повномасштабної війни у 2025 році та назвав можливий режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру.
 
"Ми віримо, що війна закінчиться цього року - ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню - тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", - заявив міністр.
МЗСвійна в Україніросія окупанти

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