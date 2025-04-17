Україна холоднокровно ставиться до торгівлі з ЄС – Politico

Київ вже працює з Брюсселем, щоб переглянути свою торговельну угоду, яка закінчиться в червні.

Україна планує укласти нову прагматичну торговельну угоду з Євросоюзом до закінчення терміну дії "торгового безвізу" в червні та наполягає на тому, аби до неї ставилися як до майбутнього члена ЄС, а не як до третьої країни.

Про це інформує медіа організація Politico.

Торговий представник України Тарас Качка сказав, що Київ готовий прийняти обмеження на чутливі сільськогосподарські продукти, як-от цукор, птиця і яйця, за умови збереження ширшого доступу до ринку.

"Торговий безвіз" із ЄС має припинити свою дію 5 червня, але чиновники в Україні побоюються повернення до обмежувальних довоєнних торговельних умов, якщо не буде узгоджено перехідного режиму", - додає видання.

Однак представник наполягає, що немає причин для паніки і за його словами, у масмедіа і деяких столицях "багато галасу" щодо цього питання, проте обидві сторони прагматичні та конструктивні.

Брюссель може рухатися повільно, додав він, але не діє так, як президент США Трамп у своїй торговельній війні.

"Це не як у США, де Трамп просто щось підписує і бум - політика змінюється", - додав Качка.

Також Київ пропонує модель часткової лібералізації, яка збереже відкритий доступ для переважної більшості експортних товарів, одночасно повторно запроваджуючи квоти на кілька політично чутливих сільськогосподарських продуктів.

"Ми не просимо нічого серйозного щодо цукру або птиці. Ми готові до часткової лібералізації цих продуктів - питання тільки в обсягах", - зазначив політик.

Але політична чутливість у кількох країнах ЄС уповільнює прогрес та підвищує ризик, що торговельні преференції припинять свою дію без можливості відкату.

"Те, що мало б бути технічними переговорами щодо квот, стало політично забарвленим, і Київ хоче уникнути осічки в посланні. Навіть скромні зміни, попередив Качка, можуть відлякати експортерів або бути підхопленими російською пропагандою", - пишуть журналісти.

Також Київ наполягає на гнучкості для захисту малих і середніх експортерів, особливо в таких нішевих секторах, як фрукти та овочі.

"Деякі з цих компаній експортують кілька тисяч тонн. Вони не відображаються в торговельній статистиці, але вони сильно постраждають, якщо режим зміниться відразу", - додав Качка.

Ще одни варіант, що Київ все ще пропонує продовжити торговий безвіз до кінця року, щоб не залишити без уваги дрібних експортерів. Але Качка підкреслив, що такий варіант не є кращим, а офіційні представники ЄС раніше виключили можливість продовження.

У ширшому сенсі Київ просить ЄС переосмислити свої відносини з Україною і наполягає на тому, щоб до неї ставилися як до майбутнього члена ЄС.

"Ці дискусії мають бути частиною спільної сільськогосподарської політики, а не розглядатися як переговори з третіми країнами", - сказав Качка.