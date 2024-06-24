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ПОЛІТИКА

Україна і близько не відчуває нестачі танків Т-64 – Forbes

24 червня 2024, 14:31
Україна і близько не відчуває нестачі танків Т-64 – Forbes
Фото: armor.kiev.ua
Це може свідчити про те, що оборонна промисловість пристосувалася до умов повномасштабної війни.

Збройні сили продовжують отримувати танки Т-64, в тому числі модернізовані БВ зразка 2017 року. 

Українська армія досі не вичерпала запасів танків Т-64, що є хорошим знаком для військових.

Про це повідомляє Forbes.

В Україні сформували 150-ту механізовану бригаду, яка отримала на озброєння модернізовані танки Т-64БВ зразка 2017 року. Це при тому, що машина є основним бойовим танком в ЗСУ і за понад два роки повномасштабної війни їхні запаси не витратились.

У виданні пишуть, що наявність власних танків на полі бою є хорошим знаком. Це може означати, що такого дефіциту танків, як з БМП чи БТР, в Силах оборони немає. Сам Т-64 називають класикою холодної війни. Виробництвом займався завод імені Малишева у Харкові з 1963 по 1987 роки. Після розвалу СРСР в ЗСУ залишалися тисячі Т-64 різних версій. Їх модернізовували та експлуатували разом з Т-72 та Т-80.

Ймовірно, українська промисловість змогла адаптуватися та створювати майстерні у різних частинах України, щоб відновлювати Т-64. Також були підписані угоди по ремонту та модернізації ОБТ з Чехією та Польщею. Саме цим можна пояснити, як машини продовжують надходити в стрій попри втрати сотень Т-64 з 24 лютого 2022 року.

Якщо припустити, що Україна втрачає 100 Т-64 на рік, а запаси після СРСР були 3000, то ЗСУ вистачить танків ще на кілька років точно. Навіть за умови, що не всі Т-64 підлягають відновленню.

Раніше повідомлялось, що у Великій Британії військові проводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергією (RFDEW), розробку якої очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні. Очікується, що це буде недорога зброя, здатна збивати одразу декілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку. Вона може з'явитися на ринку вже у 2025 році.

т-64допомога УкраїнівійнаЗСУ

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