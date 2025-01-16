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Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

16 січня 2025, 15:55
Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство
Фото: з вільних джерел
Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.
Україна та Велика Британія підписали історичну 100-річну угоду.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.
 
"Відносини України та Британії зараз найбільш близькі, ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Це навіть більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть", - сказав Зеленський.  
 
Президент наголосив, що українці впевнені у наших європейських партнерах. 
 
"І це те, що зміцнює і Україну, і Британію. Та весь наш європейський проєкт. Це основа для всіх наших народів на покоління вперед. В ній є безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційний та культурній сфер", - сказав він, зазначивши що сторічна угода між Україною та Британією "дійсно всеохоплююча". 

 

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