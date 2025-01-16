Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Україна та Велика Британія підписали історичну 100-річну угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

"Відносини України та Британії зараз найбільш близькі, ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Це навіть більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці впевнені у наших європейських партнерах.