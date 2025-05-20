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ПОЛІТИКА

Україна і Чехія домовилися про підготовку пілотів F-16 і посилення співпраці

20 травня 2025, 17:18
Україна і Чехія домовилися про підготовку пілотів F-16 і посилення співпраці
Defensie.nl
Також чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 20 травня, зустрівся із чеським колегою Петером Фіалою в Ужгороді. Зокрема, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

Про це заявив Денис Шмигаль у Telegram каналі.

За словами Шмигаля, під час зустрічі з Фіалою обговорили широке коло питань: безпека, економічна співпраця, європейська інтеграція України та відновлення нашої держави.

"Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора. Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Вітаємо прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів", - зазначив він.

Обидва прем'єри підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

"Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16", - додав Шмигаль.

Також чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передвступних переговорів.

Окрім того, Шмигаль та Фіала домовилися активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові. 

"Впевнений, що Україна та Чехія й надалі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні, інтеграційні виклики. Разом зробимо усе можливе, щоб майбутнє було мирним і стабільним для українського й чеського народів", - зазначив український прем'єр.

війнаЧехіяДенис ШмигальF-16підтримка України

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