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ПОЛІТИКА

Україна і Данія починають спільне виробництво зброї

24 червня 2025, 20:12
Україна і Данія починають спільне виробництво зброї
Фото: з вільного доступу
Підписано лист про наміри.

У вівторок у Гаазі міністри оборони України та Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен уклали Лист про наміри, який дає старт процесу спільного виготовлення українського озброєння в Данії.

Про це повідомив Рустем Умеров у своєму Telegram. За його словами, підписання цього документа стало першим реальним кроком у втіленні проєкту Build with Ukraine, ініційованого під час попереднього засідання оборонної коаліції у форматі "Рамштайн".

"Ми починаємо новий етап співпраці з Данією у сфері безпеки. У рамках цієї ініціативи передбачено запуск виробництва української зброї на данській території. Це дасть змогу зміцнити оборонний потенціал України", – зазначив Умеров.

За словами міністра, уряд Данії вже виділив 500 мільйонів крон на запуск виробничих потужностей, які працюватимуть виключно для посилення обороноздатності України.

"Мова йде не лише про зброю. Це – потужний стратегічний сигнал. Ми формуємо нові логістичні ланцюги, створюємо умови для технологічної взаємодії та поглиблення оборонної інтеграції між нашими країнами", – наголосив міністр.

Умеров подякував данському уряду за стабільну підтримку, довіру й готовність інвестувати в безпеку як України, так і всієї Європи:

"Це партнерство має довгострокове значення. Воно зміцнює нашу спільну оборону й служить інтересам обох країн – не лише зараз, але й у перспективі".

"Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж", - розповіло інше джерело Reuters.

зброяДаніяРустем Умєров

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