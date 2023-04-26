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Україна і Данія співпрацюватимуть в галузі вітрової генерації

26 квітня 2023, 11:29
Україна і Данія співпрацюватимуть в галузі вітрової генерації
Фото: АFP
Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія уклали угоду про розширення партнерства в сфері вітрової генерації.

Документ підписали в онлайн-режимі обидва міністри. 

Про це повідомляє Міненерго.

"Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики в Європі. Ми прагнемо стати лідером у побудові сучасного зеленого енергетичного сектору і плануємо, що до 2050 року частка ВДЕ в енергобалансі України досягне 50%. Розвиток партнерства з Данією в галузі вітрової енергетики є надзвичайно важливим для нас у цьому контексті", – йдеться на сайті Міністерства енергетики України. 

Сторони сприятимуть подальшому розвитку енергетичного партнерства, а також будуть обмінюватися досвідом і знаннями у сфері вітрової енергетики. 

Партнерство включає обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей і формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.

Очільник Міненерго України закликав данських партнерів використати потенціал двосторонньої співпраці країн, зокрема в межах щойно підписаної угоди.

ДаніяУкраїнавітрякивітрова генерація

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