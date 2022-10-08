ПОЛІТИКА НОВИНИГлави держав обговорили питання безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і Гана вперше офіційно поспілкувалися на рівні президентів
Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України і надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою
Фото: Пресс-служба президента України
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Про це український лідер повідомив у Twitter у середу, 10 серпня.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України і надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою", - написав Зеленський.
Нагадаємо, Україна змінює політику щодо Африки. За словами Володимира Зеленського, цей континент – недооцінена територія, недооцінені країни та людський потенціал.
Останнім часом український лідер провів переговори із президентами кількох країн Африки. Ряд контактів був першим лише на рівні глав держав.
А у червні Зеленський виступив на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу. Тоді він розповів по відеозв'язку, як вторгнення Росії вплинуло і на цей регіон.
Уряд Гани офіційно визнав незалежність України 22 квітня 1992 року, дипломатичні відносини з Україною встановлено 17 червня того ж року. Дипломатичних представництв в Україні не створено, найближче посольство Гани, що відає справами щодо України, знаходиться в Абуджі (Нігерія). Справами України в Гані відає українське посольство в Нігерії в Абуджі. В Києві діє почесне консульство Гани в Україні.
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10 08 2022 20:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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