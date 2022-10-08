Україна і Гана вперше офіційно поспілкувалися на рівні президентів

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України і надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою

Глави держав обговорили питання безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Про це український лідер повідомив у Twitter у середу, 10 серпня.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України і надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Україна змінює політику щодо Африки. За словами Володимира Зеленського, цей континент – недооцінена територія, недооцінені країни та людський потенціал.

Останнім часом український лідер провів переговори із президентами кількох країн Африки. Ряд контактів був першим лише на рівні глав держав.

А у червні Зеленський виступив на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу. Тоді він розповів по відеозв'язку, як вторгнення Росії вплинуло і на цей регіон.

Уряд Гани офіційно визнав незалежність України 22 квітня 1992 року, дипломатичні відносини з Україною встановлено 17 червня того ж року. Дипломатичних представництв в Україні не створено, найближче посольство Гани, що відає справами щодо України, знаходиться в Абуджі (Нігерія). Справами України в Гані відає українське посольство в Нігерії в Абуджі. В Києві діє почесне консульство Гани в Україні.