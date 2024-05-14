Україна і Люксембург почали переговори щодо укладення безпекової угоди

Наразі делегації обох держав опрацювали текст проєкту угоди.

Україна і Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Про початок роботи над документом домовилися під час телефонної розмови президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

14 травня перший раунд перемовин із партнерами провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Делегації ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень і узгодили подальші кроки.