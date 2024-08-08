Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Київ запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ за підсумками перемовин глав дипломатичних відомств у маврикійській столиці Порт-Луї, передає Укрінформ.

Також Кулеба запросив Гобіна відвідати Україну та організувати проведення бізнес-форуму для налагодження партнерств між українськими та маврикійськими бізнесами.

Міністри обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн. Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України.

Україна запросила Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

В кінці країни підписали угоду про безвіз між Україною та Маврикієм, яка сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі.

В МЗС додали, що угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Сторони домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.