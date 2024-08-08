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Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

08 серпня 2024, 17:03
Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз
Острів Маврикій. Фото: navksvit.lviv.ua
Київ запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим між країнами. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ за підсумками перемовин глав дипломатичних відомств у маврикійській столиці Порт-Луї, передає Укрінформ.

Також Кулеба запросив Гобіна відвідати Україну та організувати проведення бізнес-форуму для налагодження партнерств між українськими та маврикійськими бізнесами. 

Міністри обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн. Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. 

Україна запросила Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

В кінці країни підписали угоду про безвіз між Україною та Маврикієм, яка сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі.

В МЗС додали, що угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Сторони домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.

 
МаврикійУкраїнаугода про безвіз

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