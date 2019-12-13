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Україна і Молдова підписали меморандум про безпеку постачань газу

Документ підписали сьогодні, в Кишиневі
Сьогодні, 13 грудня, в Кишиневі Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України та Міністерство економіки та інфраструктури Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі безпеки постачань газу.
Україна і Молдова підписали меморандум про безпеку постачань газу Фото: cotidianul.ro

"Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки та інфраструктури Молдови і Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища України щодо співпраці у сфері безпеки постачань газу був підписаний сьогодні в Кишиневі. Сподіваюся, нам ніколи не знадобиться реалізовувати його", - зазначила Карпишина, передає LB.ua

Нагадаємо, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) до 1 січня 2020 р. має прийняти рішення за підсумками антидемпінгового розслідування щодо імпортованих в Україну гарячекатаних прутків з вуглецевої і легованих сталей, розпочате в липні 2018 р. Ця товарна група використовується в будівництві, машинобудуванні, метизній промисловості.

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13 12 2019 14:00
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