БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСьогодні, 13 грудня, в Кишиневі Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України та Міністерство економіки та інфраструктури Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі безпеки постачань газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і Молдова підписали меморандум про безпеку постачань газу
Документ підписали сьогодні, в Кишиневі
Фото: cotidianul.ro
"Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки та інфраструктури Молдови і Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища України щодо співпраці у сфері безпеки постачань газу був підписаний сьогодні в Кишиневі. Сподіваюся, нам ніколи не знадобиться реалізовувати його", - зазначила Карпишина, передає LB.ua
Нагадаємо, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) до 1 січня 2020 р. має прийняти рішення за підсумками антидемпінгового розслідування щодо імпортованих в Україну гарячекатаних прутків з вуглецевої і легованих сталей, розпочате в липні 2018 р. Ця товарна група використовується в будівництві, машинобудуванні, метизній промисловості.
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