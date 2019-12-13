Україна і Молдова підписали меморандум про безпеку постачань газу Документ підписали сьогодні, в Кишиневі

Сьогодні, 13 грудня, в Кишиневі Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України та Міністерство економіки та інфраструктури Молдови підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі безпеки постачань газу.

Фото: cotidianul.ro

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