Україна і Молдова підписали низку угод щодо роботи пунктів пропуску і спрощеного перетину кордону
10 лютого 2026, 20:35
Фото: wikimapia.org
На зустрічі керівників урядів ішлося про розвиток транспортної інфраструктури, зокрема, прикордонної.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася у Києві з очільником уряду Молдови Александру Мунтяну. Уряди підписали двосторонні документи щодо роботи пунктів пропуску, спрощеного перетину кордону та репатріації дітей.
Про це глава українського уряду повідомила у Telegram.
За словами Свириденко, окрему увагу приділили логістиці та енергетиці. Молдова вже передала першу партію допомоги вартістю 700 тисяч євро, до якої увійшли генератори, трансформатори та медичне обладнання.
"Ключовий фокус — розвиток транспортної інфраструктури, зокрема прикордонної. Співпраця у цій сфері має прискорити проходження контролю на кордоні, сприяти торгівлі та транзиту. Окремо торкнулися енергетичної сфери. Домовилися продовжити консультації щодо спільних рішень і координації дій", - зазначила Свириденко.
Серед головних результатів домовленостей, за її словами:
- підписані угоди про роботу пунктів пропуску та умови спрощеного перетину для громадян.
- спільний документ щодо репатріації дітей, які залишилися без супроводу;
- також уряди домовилися про взаємні умови перебування для родин дипломатичних працівників в обох країнах.