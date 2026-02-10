Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна і Молдова підписали низку угод щодо роботи пунктів пропуску і спрощеного перетину кордону

10 лютого 2026, 20:35
Україна і Молдова підписали низку угод щодо роботи пунктів пропуску і спрощеного перетину кордону
Фото: wikimapia.org
На зустрічі керівників урядів ішлося про розвиток транспортної інфраструктури, зокрема, прикордонної.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася у Києві з очільником уряду Молдови Александру Мунтяну. Уряди підписали двосторонні документи щодо роботи пунктів пропуску, спрощеного перетину кордону та репатріації дітей.
 
Про це глава українського уряду повідомила у Telegram.
 
За словами Свириденко, окрему увагу приділили логістиці та енергетиці. Молдова вже передала першу партію допомоги вартістю 700 тисяч євро, до якої увійшли генератори, трансформатори та медичне обладнання.
 
"Ключовий фокус — розвиток транспортної інфраструктури, зокрема прикордонної. Співпраця у цій сфері має прискорити проходження контролю на кордоні, сприяти торгівлі та транзиту. Окремо торкнулися енергетичної сфери. Домовилися продовжити консультації щодо спільних рішень і координації дій", - зазначила Свириденко.
 
Серед головних результатів домовленостей, за її словами:
 
  • підписані угоди про роботу пунктів пропуску та умови спрощеного перетину для громадян.
  • спільний документ щодо репатріації дітей, які залишилися без супроводу;
  • також уряди домовилися про взаємні умови перебування для родин дипломатичних працівників в обох країнах.

 

війна в Україніросія окупантиКабмін

