Україна і Молдова підписали низку угод щодо роботи пунктів пропуску і спрощеного перетину кордону

На зустрічі керівників урядів ішлося про розвиток транспортної інфраструктури, зокрема, прикордонної.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася у Києві з очільником уряду Молдови Александру Мунтяну. Уряди підписали двосторонні документи щодо роботи пунктів пропуску, спрощеного перетину кордону та репатріації дітей.

Про це глава українського уряду повідомила у Telegram.

За словами Свириденко, окрему увагу приділили логістиці та енергетиці. Молдова вже передала першу партію допомоги вартістю 700 тисяч євро, до якої увійшли генератори, трансформатори та медичне обладнання.