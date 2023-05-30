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Україна і Молдова побудують міст через Дністер – схвалено проєкт угоди

30 травня 2023, 19:09
Україна і Молдова побудують міст через Дністер – схвалено проєкт угоди
Фото: wartime.org.ua
Два уряди підтримали проєкт угоди про будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

Таку заяву зробив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про це він написав у Telegram-каналі

"Схвалено проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль  Косеуць", – йдеться в дописі. 

У 2021 році президенти України і Молдови обговорювали питання будівництва нового транскордонного мосту через Дністер. Тоді ж Державне агентство автомобільних доріг оголосило про закупівлю робіт із будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

УкраїнаМолдоваміст

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