Україна і Молдова побудують міст через Дністер – схвалено проєкт угоди
Таку заяву зробив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Про це він написав у Telegram-каналі.
"Схвалено проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль Косеуць", – йдеться в дописі.
У 2021 році президенти України і Молдови обговорювали питання будівництва нового транскордонного мосту через Дністер. Тоді ж Державне агентство автомобільних доріг оголосило про закупівлю робіт із будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.