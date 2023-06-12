Україна і Молдова побудують стратегічний міст

Україна і Молдова побудують стратегічний мостовий перехід через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

Угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністерка інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Про це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило на Facebook-сторінці.

"Підписання Угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови... Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров'я", – йдеться в дописі.

Ямпільський міст – альтернатива паромній переправі на прикордонному переході Ямпіль – Косеуць. Міст дозволить розвантажити міжнародний ПП Могилів-Подільський – Отач, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становитиме більше 1400 метрів. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін, а також буде враховувати стандарти безбар'єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів із пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів та попереджувальні тактильні смуги.