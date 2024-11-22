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Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар рф новою ракетою – AFP

22 листопада 2024, 12:53
Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар рф новою ракетою – AFP
Україна НАТО
Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро.

Україна скликає екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування росією нової балістичної ракети.

Про це повідомляє AFP. 

Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.
 
За словами співрозмовників AFP, засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро. 
війна в УкраїніНАТОросія окупанти

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