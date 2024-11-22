Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар рф новою ракетою – AFP
22 листопада 2024, 12:53
Україна НАТО
Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро.
Україна скликає екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування росією нової балістичної ракети.
Про це повідомляє AFP.
Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.
За словами співрозмовників AFP, засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро.