Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар рф новою ракетою – AFP

Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро.

Україна скликає екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування росією нової балістичної ракети.

Про це повідомляє AFP.

Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

За словами співрозмовників AFP, засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою рф по місту Дніпро.