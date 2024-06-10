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Україна і Нідерланди анонсували спільні оборонні виробництва

10 червня 2024, 17:49
Україна і Нідерланди анонсували спільні оборонні виробництва
Фото: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль у Києві зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Політики обговорили спільне оборонне виробництво і передачу винищувачів F-16.

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram-каналі

"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", – написав Шмигаль.

Також на зустрічі обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. 

"Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", – додав прем'єр і нагадав, що, Нідерланди будуть представлені на Саміті миру у Швецарії на найвищому рівні. 

Денис Шмигальросія окупантивійна в Україні

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