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ПОЛІТИКА

Україна і Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоб вона приєдналася до "коаліції Patriot"

08 червня 2023, 18:06
Україна і Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоб вона приєдналася до
джерело slovoidilo
Вони просять, щоб Іспанія передала Україні батарею Patriot.

Влада України та Нідерландів тисне на Іспанію, щоб вона приєдналася до "коаліції Patriot" і передала українській армії системи протиповітряної оборони.

Про це пише El Pais.

Вони просять, щоб Іспанія передала Україні батарею Patriot. Президент Володимир Зеленський передав своє прохання іспанському премʼєру Педро Санчесу на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові минулого тижня.

Це питання також було предметом розмови між премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, оскільки саме в Туреччині Іспанія розмістила свою батарею Patriot.

Однак Ердоган наразі виступає проти виведення Patriot з його країни до закінчення строку дії відповідного контракту, який спливає в кінці цього року.

Одна з двох батарей, які є у Іспанії, розміщена на турецькій базі Інджирлік з 2015 року, друга — в автономії Валенсія на сході Іспанії.

Раніше повідомлялось, що американські законодавці тиснуть на Байдена з вимогою надати Україні боєприпаси великої дальності. 

ІспаніяНідерландиPatriot

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