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Україна і Німеччина можуть стати партнерами в сфері виробництва водню – Міненерго

31 березня 2023, 13:16
Україна і Німеччина можуть стати партнерами в сфері виробництва водню – Міненерго
Фото: epravda.com.ua
Уряд Німеччини розглядає можливість спільної з Україною реалізації проєктів у сфері виробництва та транспортування водню.

Про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з державним секретарем офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом. 

Передає прес-служба Міненерго.

"Є величезний потенціал двостороннього співробітництва у сфері виробництва та транспортування водню. Німеччина розглядає відповідні проєкти, серед яких - можливу модернізацію української ГТС для транспортування водню", – написано на сайті. 

Сторони наголосили на важливості зеленої трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів. Також обговорили напрями співпраці у відбудові українського енергосектору.

В Міненерго розказали, що сторони обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та підкреслили важливість дотримання базових принципів ядерної та радіаційної безпеки. Герман Галущенко акцентував на тому, що росія має понести відповідальність за ядерний тероризм, до якого вдаються її військові, обстрілюючи та знеструмлюючи атомні станції в Україні. Відповіддю цивілізованих країн має стати виключення росії зі світового ринку ядерних технологій та розширення санкцій. 

"Українська та німецька сторони засвідчили наявність консенсусу між країнами у питанні введення санкцій щодо атомної галузі рф, а також обговорили український досвід відмови від російського ядерного палива" - додали в міністрстві енергетики України.

Окремо Міненерго подякував Німеччині за допомогу українському енергетичному сектору. Україна вже отримала від німецьких партнерів 55 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 423 тонни. 

Герман Галущенко також підкреслив важливість внеску ФРН до Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, у розмірі €129,5 млнНімеччина розглядає можливість спільної з Україною реалізації проєктів у сфері виробництва та транспортування водню.
НімеччинаУкраїнаводень

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