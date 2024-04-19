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Київ і Берлін планують запустити кілька спільних військових проектів – Politico

19 квітня 2024, 19:15
Київ і Берлін планують запустити кілька спільних військових проектів – Politico
Фото: dt.ua
В Україні з цією метою перебуває делегація на чолі з міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.

Про це інформує американська медіа-організація Politico.

Оборонний концерн Rheinmetall, який і раніше постачав багато зброї Україні, вже анонсував свої наміри розвивати оборонну промисловість України: заводи з обслуговування легкої бронетехніки і виробництва артилерійських боєприпасів.

За даними видання, крім представників Rheinmetall, до складу делегації на чолі з Хабеком в Україну приїхали представники компанії Diehl, яка задіяна у виробництві системи протиповітряної оборони IRIS-T і FAE-Group і Quantum Systems, які надають машини для розмінування та розвідувальні дрони.

"Очікується, що протягом наступних кількох днів Хабек і київський уряд запустять кілька проектів німецько-українського промислового співробітництва - деякі з них під посиленою безпекою", - пише Politico.

До складу делегації також входять дві енергетичні компанії, яким доручено забезпечити в Україні децентралізоване виробництво електроенергії за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Анонімний німецький чиновник, який розкрив деталі цього візиту, сказав, що Роберт Хабек висловлював розчарування повільними темпами західної допомоги Україні і це спонукало його взяти справу у свої руки.

Сьогодні також стало відомо, що німецький виробник безпілотників відкрив виробництво дронів в Україні.

 

НімеччинаспівпрацяУкраїнапідтримка України

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