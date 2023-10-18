Україна і Норвегія обговорять двосторонні безпекові гарантії

Дві країни розпочнуть переговори про двосторонні безпекові гарантії.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в X (Twitter).

"Я говорив із Йонасом Гаром Стере і подякував Норвегії за нещодавній пакет військової допомоги, а також за довгострокову підтримку. Ми домовилися розпочати переговори щодо документа про двосторонні безпекові гарантії на основі Вільнюської декларації "Великої сімки", - йдеться в дописі.

За його словами, також говорили про події на передовій лінії України та пріоритетні оборонні потреби України.

"Ми обговорили подальше посилення наших воїнів, зокрема протиповітряну оборону для захисту критично важливої інфраструктури та Чорноморського зернового коридору", - додав Зеленський.

Він також скахав, що особливу увагу приділили Близькому Сходу.

"Ми погодилися, що подальша ескалація неприйнятна, і закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення", - зазначив Зеленський.

Президенти під час розмови скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

Український президент запросив норвезьку сторону взяти участь у наступній зустрічі радників з питань національної безпеки лідерів держав щодо реалізації української Формули миру.

Зеленський також подякував співрозмовнику за довготривалі програми бюджетної підтримки України.

"Такі програми мають вирішальне значення, тому що дають нам більше впевненості в майбутньому, полегшують довготермінове планування, а також посилають потужний сигнал іншим країнам", - зазначив він.

Ми також повідомляли, що вчора Зеленський поспілкувався телефоном з Трюдо.