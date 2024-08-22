Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

22 серпня 2024, 17:03
Україна і Норвегія продовжили
Фото: rbc.ua
Для перевезення між країнами не потрібно отримувати додаткові дозволи.

Київ та Осло подовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік: до 30 червня 2025 року.

Про це повідомила прес-службу Міністерства відновлення України.

Українські та норвезькі перевізники і далі зможуть здійснювати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без необхідності отримувати додаткові дозволи.

Безвіз поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 і вище. 

Проте водії повинні мати при собі сертифікат екологічності та витяг про ліцензію на перевезення.

"Транспортний безвіз" з Україною вже діє для 37 країн разом із державами ЄС. 

За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою і Грузією.

 
НорвегіяУкраїнатранспортний безвіз

Останні матеріали

Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється