Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

Для перевезення між країнами не потрібно отримувати додаткові дозволи.

Київ та Осло подовжили дію "транспортного безвізу" ще на рік: до 30 червня 2025 року.

Про це повідомила прес-службу Міністерства відновлення України.

Українські та норвезькі перевізники і далі зможуть здійснювати двосторонні та транзитні перевезення між країнами без необхідності отримувати додаткові дозволи.

Безвіз поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 і вище.

Проте водії повинні мати при собі сертифікат екологічності та витяг про ліцензію на перевезення.

"Транспортний безвіз" з Україною вже діє для 37 країн разом із державами ЄС.

За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою і Грузією.