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Україна і ОАЕ підписали угоду про торговельну лібералізацію

17 лютого 2025, 15:55
Україна і ОАЕ підписали угоду про торговельну лібералізацію
фото: Офіс президента України
За словами президента, це "найліберальніша" українська угода.
Звільнення українських полонених і повернення викрадених дітей було головною темою обговорення українського президента Володимира Зеленського з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. За посередництва цієї країни вже повернули близько 2000 людей з 4000 загалом. Також Україна і ОАЕ підписали угоду про безмитне ввезення широкої групи товарів.
 
Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами переговорів в Абу-Дабі.
 
Угоду підписали уряди України та ОАЕ.
 
Угода про економічне партнерство передбачає лібералізацію торгівлі і економіки двох країн. За словами президента, це буде "найліберальніший" двосторонній документ.
 
"99 % всіх товарів, продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита. І це дуже важливо, і там немає обмежень. Можуть бути обмеження деяких продуктів з точки зору квоти, але 99 – без", – сказав він. 
 
Також Україна прийме велику бізнес-делегацію з ОАЕ. У сфері інтересів – агросектор, приватизації, енергетика, ШІ, концесія портів. Домовилися працювати в партнерстві над продовольчими хабами на території Африки. ОАЕ будуть першим партнером. 
Саудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

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