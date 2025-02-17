Україна і ОАЕ підписали угоду про торговельну лібералізацію

За словами президента, це "найліберальніша" українська угода.

Звільнення українських полонених і повернення викрадених дітей було головною темою обговорення українського президента Володимира Зеленського з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. За посередництва цієї країни вже повернули близько 2000 людей з 4000 загалом. Також Україна і ОАЕ підписали угоду про безмитне ввезення широкої групи товарів.

Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами переговорів в Абу-Дабі.

Угоду підписали уряди України та ОАЕ.

Угода про економічне партнерство передбачає лібералізацію торгівлі і економіки двох країн. За словами президента, це буде "найліберальніший" двосторонній документ.

"99 % всіх товарів, продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита. І це дуже важливо, і там немає обмежень. Можуть бути обмеження деяких продуктів з точки зору квоти, але 99 – без", – сказав він.

Також Україна прийме велику бізнес-делегацію з ОАЕ. У сфері інтересів – агросектор, приватизації, енергетика, ШІ, концесія портів. Домовилися працювати в партнерстві над продовольчими хабами на території Африки. ОАЕ будуть першим партнером.